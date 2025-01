Corinthians está seguro quanto à permanência de Henrique, em meio à negociação de Fagner com o Cruzeiro

O Corinthians está perto de finalizar o empréstimo do latedal direito Fagner ao Cruzeiro. Especulou-se que Henrique, filho do jogador e destaque do sub-14, poderia seguir o mesmo destino do pai rumo a Belo Horizonte. O Timão, no entanto, está confiante na permanência da promessa da base.

"Henrique é atleta do clube. Fagner tem sua carreira consolidada, Henrique tem a sua iniciando, ele é fundamental e contamos muito com ele. Tivemos diversos contatos com ele, é um menino inteligente e tenho certeza que ele quer desvincular sua carreira com a de seu pai", comentou Alex Brasil, executivo das categorias de base do Corinthians, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Henrique tem contrato de formação com o Corinthians até 2027, assinado assim que o garoto completou 14 anos de idade. O jovem é muito bem avaliado internamente, sendo uma referência no sub-14.