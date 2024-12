Percurso, horário de largada, onde assistir e mais: veja informações sobre a 99ª edição da São Silvestre

Jejum brasileiro

O Brasil vive um jejum e não vence desde 2010 no masculino, quando Marílson dos Santos foi tricampeão, e desde 2006, no feminino, com Lucélia Peres. Johnatas de Oliveira Cruz já conhece o percurso e quer seguir entre os destaques. Em 2023, foi o melhor brasileiro, na sexta posição.

Kleidiane Barbosa Jardim também está habituada ao percurso e pode surpreender. A brasileira foi a sétima colocada e a segunda maior brasileira, atrás de Felismina Cavela, que ficou em sexto lugar na ocasião. Na elite feminina, Klediane terá a companhia de Nubia de Oliveira Silva, Valdilene dos Santos Silva, Mirela Saturnino de Andrade e Andrea Hessel.

Mirella Saturnino, assim como os seus colegas da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), de Pernambuco, fizeram um treinamento na altitude de Paipa, Colômbia. Mirella teve a companhia de Justino Pedro da Silva, Edson Amaro, Joílson Bernardo, Anastácia Rocha e José Márcio Leão.

Na elite masculina, estarão presentes Fabio de Jesus Correia, quarto colocado na São Silvestre 2022 e bicampeão da Volta da Pampulha, Wendell Souza, melhor brasileiro nas 10 Milhas Garoto, Justino Pedro, campeão da Maratona de Salvador, e Ederson Vilela, bicampeão da Maratona de Curitiba.

Apostas do Quênia