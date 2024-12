Fabinho Soldado abre o jogo sobre chance de Pogba reforçar o Corinthians: "Nada conversado"

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, abriu o jogo sobre a chance de Paul Pogba reforçar o Corinthians em 2025. O dirigente tratou o tema com muita cautela e disse que não há "nada conversado" entre clube e jogador.

Fabinho comentou que Memphis Depay é amigo de Pogba e fala com o francês sobre o Timão, mas em nenhum momento a diretoria abriu negociação para contar com o atleta.

"É um atleta que tem relacionamento com o Memphis, se conhecem, são amigos. Certamente o Memphis tem falado do Corinthians para ele. Nesse momento é isso que temos. É um grande atleta, jogador, mas temos que tratar com responsabilidade. Não tem nada conversado, existe sim esse contato do Memphis, ele fala sobre o clube, da estrutura, da Arena, e é isso. São especulações. Claro que o torcedor se empolga, fica esperançoso, mas precisamos ter responsabilidade para tratar desse assunto. No futuro, estaremos abertos para ele e outros jogadores", comentou Fabinho em entrevista à TNT Sports.