Capitão, Marlon Freitas fala sobre possível saída de Artur Jorge do Botafogo

Volante e capitão do Botafogo, Marlon Freitas comentou neste sábado a possível saída do técnico português Artur Jorge. O atleta disse não saber se a saída do treinador está confirmada, mas espera que o comandante permaneça no Glorioso.

Artur Jorge comandou o Botafogo no inédito título da Libertadores e na conquista do Campeonato Brasileiro. De acordo com o veículo português A Bola, o treinador tem um acerto encaminhado com Al-Rayyan, do Catar.

"Não sei se confirmou ainda, estou por fora. Espero que ele fique, mas se for bom para ele e para o clube desejo muitas coisas boas para ele, porque é um cara que eu admiro muito, um cara que me ajudou muito, ajudou o Botafogo, o nome dele está na história. Vamos ver o que vai acontecer. O clube está trabalhando. Se for da vontade do Artur e do clube continuar, vou estar muito feliz, porque é um cara que conseguiu dois títulos: uma Libertadores histórica e um Brasileiro que há muito tempo o clube não ganhava. Espero que tenha um final feliz", afirmou Marlon Freitas ao Sportv, após o Jogo das Estrelas, no Maracanã.