Chegada de Caixinha pode dar nova vida a Morelos no Santos; entenda

A contratação de Pedro Caixinha pode ser benéfica a Alfredo Morelos no Santos. O novo técnico do Peixe já trabalhou com o atacante, que está retornando de empréstimo do Atlético Nacional, da Colômbia.

O contrato do jogador de 28 anos com a equipe colombiana acaba no dia 31 de dezembro de 2024. Até o momento, o clube estrangeiro não conseguiu acertar a permanência do atleta. Assim, ele deve voltar à Vila Belmiro.

Morelos e Caixinha trabalharam juntos no Rangers, da Escócia, em 2017. Foram 15 jogos, dos quais o atacante foi titular em 13 e marcou oito gols.