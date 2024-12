Técnico mais vencedor da história do Palmeiras, Abel Ferreira completa 46 anos de idade neste domingo

Abel Ferreira está completando, neste domingo, 46 anos de idade. No Palmeiras desde 2020, ele fez história e se tornou, ao lado de Oswaldo Brandão, o técnico mais vencedor da história do clube, com 10 títulos conquistados.

Este é o quarto ano em que Abel Ferreira está comemorando seu aniversário no Palmeiras. Ele estreou pelo clube no dia 5 de novembro de 2020, quando ainda tinha 41 anos.

Desde então, Abel Ferreira comandou a equipe em 291 jogos, venceu 169, empatou 68 e perdeu 54. Além disso, sob seu comando, o Palmeiras marcou 485 gols e sofreu 233.