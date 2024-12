Organizada revela encontro e "desabafo" de elenco do Corinthians antes de arrancada no Brasileirão

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel publicou um comunicado neste domingo e revelou um encontro com o elenco do Timão antes da arrancada histórica nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a Gaviões, houve uma reunião entre membros das organizadas e os jogadores antes do clássico contra o Palmeiras. O Derby foi disputado numa segunda-feira, e o encontro ocorreu no último sábado antes do jogo, no CT Dr. Joaquim Grava.

A organizada relatou que o grupo ouviu um desabafo dos torcedores. Porém, os jogadores também se manifestaram e "se abriram" com os torcedores sobre o momento que o time vivia.