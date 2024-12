Corinthians comemora 25 anos do terceiro título brasileiro

Após eliminar o Guarani nas quartas, o Timão enfrentou na semifinal um de seus grandes rivais, o São Paulo. Com 5 gols na partida, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 3 a 2, que contou com uma das cenas mais marcantes daquele título, dois pênaltis defendidos por Dida. A partida de volta garantiu o Alvinegro na final, com uma vitória por 2 a 1.

Acervo/Gazeta Press

Na final, o Corinthians saiu atrás, derrotado na primeira partida por 3 a 2 pelo Atlético-MG. Na segunda partida, com dois gols de Luizão, o Timão garantiu a vitória por 2 a 0. A decisão aconteceu no terceiro jogo, no Morumbi. Com mais de 50 mil presentes, o time paulista pôde jogar por um empate para ser campeão.

O jogo terminou empatado. Liderando a tabela durante todo o torneio, no dia 22 de dezembro de 1999 o Corinthians levantou a taça do tricampeonato brasileiro.