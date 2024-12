Vitória pagará R$ 1 milhão pelo goleiro Gabriel Vasconcellos

A diretoria do Vitória está próxima de confirmar a contratação de um novo goleiro. O nome escolhido é o de Gabriel Vasconcellos, que estava no Juventude, mas pertence ao Coritiba.

Pela liberação do goleiro, o Vitória irá desembolsar R$ 1 milhão ao Coxa, segundo informações do Correio da Bahia neste sábado. Gabriel Vasconcellos irá assinar um vínculo de três anos com o novo clube.

O Vitória foi ao mercado pensando na substituição de Lucas Arcanjo, titular do gol durante a temporada 2024. O jogador está sendo negociado com o Fluminense.