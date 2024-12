Palmeiras veta convocação de jogadores do sub-20 para disputa do Sul-Americano pela Seleção Brasileira

O técnico Ramon Menezes anunciou nesta sexta-feira a convocação da Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria. A lista com 23 jogadores não tem nenhum atleta do Palmeiras, isso porque o Verdão vetou a convocação de seus atletas devido à mudança no calendário do futebol brasileiro de 2025.

A equipe palmeirense tinha quatro nomes na lista inicial da Seleção Brasileira sub-20. Contudo, devido à mudança do calendário no ano e impacto no Campeonato Paulista, o clube optou por não liberar os atletas que, portanto, não apareceram na lista divulgada.

A informação de que o Verdão barrou a convocação dos atletas palmeirenses foi publicada inicialmente pelo Lance e confirmada pela Gazeta Esportiva.