Veja por que Gallo segue no Santos mesmo com fracasso em negociações

O Santos está sem técnico desde o dia 18 de novembro, quando decidiu demitir Fábio Carille. O primeiro alvo do clube foi Luís Castro, mas o português não topou. Assim, o plano A virou Gustavo Quinteros.

Marcelo Teixeira afirmou, em mais de uma oportunidade, que o Peixe já tinha um novo técnico e que ele já estaria participando do planejamento para 2025. O treinador do Vélez, porém, nunca assinou nenhum contrato e, depois de conquistar o título do Campeonato Argentino, decidiu ficar no seu país natal.

Alexandre Gallo chegou a viajar para a Argentina nos últimos dias para reverter a situação, mas não teve sucesso.

Não é de hoje, aliás, que o executivo passa por essa frustração. Em 2023, ele foi à Itália para tentar contratar Roberto Pereyra, porém não conseguiu convencer o meia argentino. Para não voltar de mãos vazias, trouxe Alfredo Morelos. Ele exaltou o atacante colombiano diversas vezes. O atleta, porém, nunca vingou e foi emprestado ao Atlético Nacional-COL.

Para piorar, muitos empresários não gostam da forma como Gallo conduz as negociações. Isso acaba afastando muitos jogadores da Vila Belmiro, uma vez que os agentes não têm confiança nas conversas.