Atlético-MG terá Arena MRV com gramado sintético em 2025

Segundo o Galo, a instalação começará nas próximas semanas e o clube espera ter sua casa disponível para o próximo Brasileirão. O campeonato nacional tem início marcado para o final de março de 2025. Durante o Campeonato Mineiro, a equipe deve mandar seus confrontos no Independência.

O novo gramado da Arena MRV será 100% sintético, permitindo a padronização do campo de jogo e a realização de eventos no espaço. O Atlético-MG ainda confirma que o fornecedor do material será o mesmo dos melhores gramados sintéticos do Brasil.

O clube não divulgou quanto será investido na instalação do novo campo de jogo.