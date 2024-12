Atlético-MG anuncia que Mariano não ficará no clube para 2025

Um exemplo de CAMpeão! ??

? Com contrato chegando ao final, o #Galo se despede do lateral Mariano.

De volta ao clube, Mari participou da conquista dos títulos do Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa e Mineiro (5x), sempre com muita dedicação e respeito à nossa camisa.... pic.twitter.com/5C7NbqsHPj

? Atlético (@Atletico) December 19, 2024

Apesar de ser importante para o Atlético-MG nas conquistas, Mariano perdeu espaço na equipe nesta temporada. Em 2024 foram apenas 22 partidas disputadas, todas sem marcar gols ou dar assistências.

Mariano, portanto, está sem contrato e pode assinar com qualquer equipe de forma gratuita, com o clube precisando arcar apenas com salários e luvas. Além de Atlético-MG, Mariano já passou por clubes como Cruzeiro, Fluminense, Bordeaux-FRA, Sevilla-ESP e Galatasaray-TUR.