Ainda sem técnico, Grêmio anuncia novo preparador físico

No currículo, também tem passagens por Bahia e Santos, além de convocações para trabalhar na Seleção Brasileira em 2017 e 2019. Seu último clube foi o Al Riyadh, da Arábia Saudita, em 2023.

Antes de Rogerio Dias, a preparação física era comandada por Mário Pereira, que foi desligado do clube com a saída de Renato Portaluppi. O auxiliar Gabriel Alves também não faz mais parte da comissão técnica.

O novo preparador físico já planeja a pré-temporada do Grêmio mesmo sem a definição do técnico. O nome mais próximo é o de Pedro Caixinha, que estava no Red Bull Bragantino.