Marta conquista prêmio de gol mais bonito do ano no The Best; Garnacho fatura o Puskás

O gol foi marcado por Marta aos 45 minutos do segundo tempo. Após receber na intermediária, a brasileira driblou a marcadora, entrou na área e finalizou cruzado com a perna esquerda, no ângulo direito, sem chances para a goleira jamaicana.

Com seis prêmios de melhor do mundo da Fifa, Marta foi indicada em duas oportunidades à Bola de Ouro. Em 2018, ela terminou em quarto lugar e, no ano seguinte, na 16ª colocação.

Já no prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da temporada do futebol masculino, quem levou foi o atacante argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United, que balançou as redes com um arremate de bicicleta em duelo contra o Everton, válido pelo Campeonato Inglês.