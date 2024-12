Vélez vence a Liga Argentina e garante vaga na pré-Libertadores para o Boca, que pode pegar o Corinthians

O Vélez Sarsfield venceu o Huracán por 2 a 0 neste domingo e assegurou o título do Campeonato Argentino. Com este resultado, River Plate e Boca Juniors foram beneficiados, já que carimbaram suas vagas na próxima edição da Copa Libertadores.

A equipe da La Bombonera terminou a competição no sexto lugar da classificação anual, garantindo assim uma vaga na pré-Libertadores, onde poderá enfrentar Corinthians ou Bahia, dependendo do resultado do sorteio que será realizado pela Conmebol no dia 19 de dezembro, quinta-feira.