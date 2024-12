Brasileira Mariana Frauches é vice em GP4* de Abu Dhabi

No último domingo, a mineira Mariana Frauches Chaves, montando Obi van Klapscheut, foi vice no GP4*, a 1.55m, no Internacional Al Forsan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A jovem amazona de 24 anos garantiu seu mais importante resultado em um GP desde que se mudou para Europa, há três anos.

Dos 37 conjuntos, oito habilitaram-se ao desempate e quatro voltaram a zerar na decisão, com U$ 116,5 mil em jogo. Sagrou-se campeã Celine Schoonbroodt de Azevedo, que, montando Deesee des Embruns, zerou em 40s63, pela Bélgica.

Mariana e Obi van Klapscheut garantiram o vice, em 42s01, apenas 62 centésimos de segundo atrás da campeã Celine, casada com o top brasileiro Luiz Felipe de Azevedo. Mari está na Europa há três anos e treina junto com a família Azevedo, que ainda conta com o cavaleiro Felipinho Neto.