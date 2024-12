Bahia exerce opção de compra do volante Acevedo; veja detalhes

?? Definitivamente nosso!

Esquadrão exerce opção de compra ao final do empréstimo de @CachaAcevedo e uruguaio assina agora até 2029 com o Tricolor ?? https://t.co/3IqIAgN1xi #BBMP pic.twitter.com/b2eObnJvjw

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) December 16, 2024

Acevedo chegou ao Bahia no começo 2023 e, desde então, disputou 61 jogos, contribuiu com duas assistências e ganhou um título estadual, além de ajudar a equipe a se classificar para a Copa Libertadores de 2025.

O jogador, no entanto, viveu um momento muito difícil no Bahia. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, contra o Atlético-MG, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e desfalcou a equipe por cerca de 10 meses.

Recuperado da cirurgia, ele voltou a ser relacionado no dia 18 de outubro deste ano e depois participou de outros oito jogos consecutivos.