Neymar reafirma desejo de jogar a quarta Copa do Mundo com a Seleção

Lesionado, o atacante Neymar já projeta os próximos passos da carreira. O jogador de 32 anos disse ter o desejo de continuar atuando pela Seleção Brasileira e espera disputar sua quarta Copa do Mundo em 2026, nos Estados Unidos.

"Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube", disse Neymar, em entrevista ao programa "Bartoli Time", da RMC.