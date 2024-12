Giro Europeu: Freiburg vence o Wolfsburg e cola no G4 do Campeonato Alemão

Pelo Campeonato Francês, o Saint-Étienne perdeu para o Toulouse na abertura da 15ª rodada, no Estádio Municipal de Toulouse. Babicka e Aboukhlal marcaram para os mandantes, enquanto Stassin descontou.

Com a derrota, o Saint-Étienne se mantém em 16º, na zona de rebaixamento, com 13 pontos. Já o Toulouse sobe para a oitava posição, com 21 pontos.

As equipes voltam a campo pela Copa da França. O Saint-Étienne terá confronto difícil contra o Olympique de Marselha, no domingo (22), às 10h45. Enquanto o Toulouse enfrenta o Hauts Lyonnais, no sábado (21), às 11h30.