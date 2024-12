Com dois de Griezmann, Atlético de Madrid bate o Slovan Bratislava pela Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid recebeu o Slovan Bratislava, da Eslováquia, nesta quarta-feira, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. No Estádio Cívitas Metropolitano, o time da casa venceu por 3 a 1, com gols de Julián Álvarez e Antoine Griezmann (2). Já David Strelec descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Atlético de Madrid foi aos 12 pontos e subiu para a 10ª posição. Essa foi a décima vitória seguida da equipe espanhola em todas as competições. Por outro lado, o Slovan Bratislava segue na lanterna, com seis derrotas em seis rodadas.

O Atlético de Madrid volta a campo neste domingo, às 10 horas (de Brasília), quando encara o Getafe, pela 17ª rodada do Espanhol, no Estádio Cívitas Metropolitano. O Slovan Bratislava recebe o DAC 1904 neste sábado, às 14 horas, pela 18ª rodada do Campeonato Eslovaco.