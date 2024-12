Botafogo x Pachuca: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Copa Intercontinental

VALE O TÍTULO DAS AMÉRICAS! VAMOS COM ALMA E CORAÇÃO! ?? #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/MLbbwwurDv

? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 10, 2024





O vencedor deste duelo vai enfrentar no sábado, na semifinal, o Al Ahly, do Egito, que eliminou o Al-Ain com um triunfo por 3 a 0. Quem passar desta semifinal encara o Real Madrid, já garantido na final.

O Botafogo conquistou o direito de disputar o Mundial de Clubes pela primeira vez após derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, na final da Copa Libertadores. Já o Pachuca se sagrou campeão da Concacaf.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, projeta que sua equipe atue em alto nível técnico, apesar do desgaste físico. A delegação botafoguense deixou o Brasil na noite de domingo para 14 horas de viagem, além do fuso horário: "Os jogadores e eu estamos dando o máxino possível para colocar o Botafogo na elite do futebol mundial, conseguimos com a Libertadores e vamos batalhar para ganhar esses desafios", disse ele.