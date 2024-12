Assembleia Geral do COB aprova orçamento de 2025; R$ 482 milhões serão destinados a ações esportivas

A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou, por unanimidade, o orçamento de R$ 594 milhões para o exercício de 2025. Impulsionado por recordes de arrecadação através da Lei das Loterias e do número de patrocinadores do ciclo olímpico de Paris 2024, o COB destinará R$ 482 milhões exclusivamente para atividades fim, como são chamadas as ações esportivas, sendo R$ 265 milhões diretamente repassados às Confederações (o maior valor da história).

Do investimento direto nas Confederações, os R$ 265 milhões que serão distribuídos selam um crescimento de 240% desde 2017, no início da gestão do Presidente Paulo Wanderley. Vale ressaltar ainda que o COB também executa diretamente projetos que beneficiam ações esportivas de atletas e Confederações. No próximo ano, este montante ultrapassará os R$ 63 milhões.

"As diretrizes adotadas pela gestão do COB no último ciclo olímpico se refletem em números que fortalecem cada vez mais o movimento olímpico brasileiro. As políticas de austeridade, assim como ações estratégicas em áreas como Comunicação e Marketing, geraram aumento significativo das receitas e, consequentemente, dos investimentos que faremos diretamente nas ações esportivas", disse Paulo Wanderley.