Gregore destaca "mistura de sentimento" após expulsão na final da Libertadores e título do Brasileirão

O título brasileiro do Botafogo foi coroado com uma história especial. Expulso na final da Copa Libertadores, Gregore marcou o gol que definiu a vitória sobre o São Paulo, neste domingo, por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Assim, o volante superou um momento difícil e brilhou na conquista do Brasileirão.

Na decisão da Libertadores, contra o Atlético-MG, Gregore foi expulso com apenas 30 segundos de jogo. O time, entretanto, correu pelo volante e fez história ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1. Praticamente uma semana depois, o volante viveu o gostinho especial de fazer o gol que definiu o título brasileiro.