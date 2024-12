Abel parabeniza Botafogo por título e critica desempenho do Palmeiras após derrota: "Hoje não lutamos"

O Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, neste domingo, no Allianz Parque. E com esse resultado o Verdão se despediu do torneio como vice-campeão. O técnico Abel Ferreira começou a coletiva dando os parabéns ao campeão Botafogo e, embora tenha feito ponderações sobre toda a temporada do Verdão, criticou o desempenho da sua equipe no jogo da 38ª rodada do Brasileirão.

"Gostaria que minhas primeiras palavras fossem para John Textor, do Botafogo, dar os parabéns pela excelente temporada, para meu conterrâneo, Arthur Jorge e sua comissão técnica, parabéns pela magnífica temporada. Parabéns ao Marlon, capitão, e vou estender aos atletas. Parabéns, esse ano foram justos vencedores", disse.

O Botafogo faturou a taça ao vencer o São Paulo, por 2 a 1, no Nilton Santos. Apesar de chegra à última rodada com chance de título, o Verdão dependia, além de uma vitória sua - o que não aconteceu -, também necessitava de uma derrota do time carioca, que encerrou o ano com o Brasileiro e a Libertadores.