Time de Messi e mais: conheça os adversários do Palmeiras no Mundial de 2025

Our FIFA Club World Cup group stage opponents have been confirmed ? pic.twitter.com/2otVvQTjZt

? Al Ahly SC ?? (@AlAhlyEnglish) December 5, 2024

Inter Miami

O Inter Miami, que reúne estrelas como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, além do ex-Corinthians Matías Rojas, fará sua estreia no Mundial. O time norte-americano classificou-se ao torneio ao ganhar o MLS Supporters Shield de 2024, que é o troféu entregue à equipe com a melhor campanha da temporada regular da Major League Soccer. Com isso, ficou com a vaga reservada a um time do país anfitrião.

Fundado em 2018 pelo ex-jogador David Beckham, o Inter Miami estreou oficialmente em 2020. Nesta ocasião, a equipe chegou aos playoffs da MLS Cup, contando com atuações de Gonzalo Higuaín e do volante francês Matuidi. Em 2023, o Inter Miami ganhou os holofotes ao contratar Messi, recém-campeão do mundo pela Argentina.

Atualmente é considerado um dos melhores times da Concacaf. Anfitrião, o Inter Miami, comandado pelo ex-jogador Mascherano, fará o jogo de abertura do Mundial contra o Al-Ahly, no dia 15 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami.