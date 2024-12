FPF divulga tabela detalhada da fase de grupos da Copinha 2025

Já o Palmeiras figura no Grupo 19, com sede na Arena Barueri, em Barueri. Os Crias da Academia enfrentam primeiro o Náutico no dia 3 de janeiro, às 18h. Já na segunda rodada, o Verdão mede forças contra o Santa Cruz, do Acre, no dia 6, a partir das 21h45. O time encerra sua participação na primeira fase contra o Oeste no dia 9, às 17h.

O São Paulo, por sua vez, foi sorteado no Grupo 11 e joga em Jaú, no Estádio Zézinho Magalhães. O Tricolor também estreia no dia 4 de janeiro, às 19h, contra o Serra Branca. Depois, encara o Sé de Picos (Piauí) no dia 7, no mesmo horário. A equipe faz seu último duelo na primeira fase diante do XV de Jaú, às 21h30 do dia 10.

Por fim, o Santos está no Grupo 7 e atua em Araraquara, na Fonte Luminosa. Os Meninos da Vila disputam a primeira partida no dia 3 de janeiro, às 20h, contra o SAF Tirol (Ceará). Em seguida, o Peixe pega o Jaciobá (Acre) no dia 6, a partir das 19h30, e fecha a fase de grupos contra a Ferroviária, no dia 9, às 19h.