Treinador tricampeão olímpico, José Roberto Guimarães receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva

O Troféu Adhemar Ferreira da Silva é destinado a personalidades do esporte que representam os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo, como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo. São valores que marcam também a carreira de Zé Roberto, treinador que há 21 anos serve à Seleção Brasileira feminina de vôlei com princípios muito claros.

"O resultado não pode ser construído a qualquer custo, mas pelo que você batalhou, por todo o sacrifício que realizou. Minha vida toda foi assim. Eu acredito muito no espírito olímpico. Os valores de família, os valores que meu pai me ensinou, os valores que levo como legado do Bebeto, do Jorjão (Jorge Barros), do Paulo Márcio, são valores que eu tento passar que são importantes", acrescentou o treinador.