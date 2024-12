Leila diz trabalha para Palmeiras estar "mais competitivo" no Mundial e avalia grupo: "Jogos difíceis"

O Palmeiras conheceu nesta quinta-feira seus adversários da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, que será realizada entre os dias 15 de junho e 13 de julho do próximo ano. O Verdão foi representado por Leonardo Holanda, gerente jurídico e de negócios do clube, além do ex-zagueiro Clebão.

A presidente do Verdão, Leila Pereira, não esteve presencialmente no evento, mas acompanhou de longe. A mandatária esteve com a delegação palmeirense em Minas Gerais na última quarta-feira, para jogo do Brasileirão. Leila avaliou o grupo do Verdão.

"Em uma competição que reúne os clubes mais vitoriosos do futebol mundial, obviamente não existe adversário fácil. Teremos três jogos extremamente difíceis na fase de grupos, mas vamos nos preparar da melhor forma possível para buscar a classificação", disse a mandatária.