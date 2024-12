Pedro Vilhena não renova com o Sport e voltará ao São Paulo

No Sport, Pedro Vilhena até começou a temporada como titular sob o comando do técnico argentino Mariano Soso, mas acabou perdendo espaço no elenco posteriormente, se acostumando a sair do banco de reservas para atuar nos minutos finais dos jogos desta reta final de Série B.

Vale lembrar que para ser emprestado ao Sport Pedro Vilhena renovou seu contrato com o São Paulo até o fim de 2026, uma vez que o vínculo anterior vencia em julho de 2024. Por isso, a diretoria tricolor terá de definir se o atleta vai ser reintegrado ao elenco de Zubeldía ou novamente será emprestado.

Confira o comunicado do Sport na íntegra:

O comitê gestor de futebol do Sport Club do Recife comunica oficialmente o encerramento das passagens dos atletas Alisson Cassiano, Helibelton Palácios, Riquelme, Felipe, Pedro Vilhena e Wellington Silva.

Os jogadores possuem contrato encerrando-se com o Clube neste mês de dezembro e não terão seus vínculos renovados.

O Sport agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência das suas respectivas carreiras!