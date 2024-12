Cruzeiro x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 37ª rodada do Brasileirão

Fernando Diniz fará alterações na Raposa. O treinador não poderá contar com o volante Lucas Romero e nem com o atacante Álvaro Barreal, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Henrique (fratura na costela), Kaio Jorge (lesão muscular na coxa direita) e Dinneno (lesão no joelho direito) também são baixas. O meio-campista Walace e o atacante Gabriel Veron ficaram de fora do último compromisso por desconforto muscular e são dúvidas.

Enquanto o técnico Abel Ferreira precisará fazer pelo menos duas mudanças no time. O treinador tem os desfalques do lateral-direito Marcos Rocha e do zagueiro Gustavo Gómez, que irão cumprir suspensão. O primeiro foi expulso no último compromisso, contra o Botafogo, enquanto o paraguaio recebeu o terceiro cartão amarelo.

Na zaga, quem deve ficar com a vaga ao lado de Vitor Reis é Murilo. O zagueiro esteve à disposição na última rodada depois de se recuperar de dores na coxa. Enquanto Mayke é o favorito para ocupar a lateral-direita. Os outros desfalques do Verdão ficam por conta de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (transição física).

O Verdão está invicto há sete partidas contra o Cruzeiro, somando cinco vitórias e dois empates. O último triunfo foi pelo primeiro turno deste Brasileirão, por 2 a 0, no Allianz Parque. Os gols foram marcados por Flaco López e Gabriel Menino