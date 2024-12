Allianz terá setor com visibilidade parcial para Palmeiras x Fluminense; veja informações dos ingressos

O Palmeiras se despede do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando enfrenta o Fluminense, pela 38ª rodada. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O clube divulgou informações sobre a venda de ingressos e comunicou que o setor Gol Norte terá visibilidade parcial devido às estruturas de um palco montado à frente do setor.

Nos dias 6 e 7, às vésperas do último jogo do Verdão no Brasileirão, a casa palmeirense receberá show da banda Iron Maiden. A fim de contra com maior número de torcedores, Palmeiras e Real Arenas trabalharam para viabilizar a abertura do Gol Norte, o que não é possível em algumas oportunidades em razão de espetáculos musicais agendados no local.

Por conta da estrutura do palco, as cadeiras disponibilizadas no Gol Norte terão, em sua grande maioria, visibilidade parcial. Assim, os ingressos desse setor serão comercializados pela metade do preço que seria vendido em condições normais.