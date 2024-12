Treinado por André Jardine, América-MEX elimina Toluca no México

Na noite deste sábado, o atual bicampeão mexicano América-MEX, treinado por André Jardine, derrotou o Toluca, vice-líder da primeira fase, por 2 a 0, e avançou às semifinais da Liguilla, como é chamada a fase de mata-mata do Campeonato Mexicano. Jogando fora de casa, o time do técnico brasileiro venceu com gols de Marcel Ruíz (contra) e Henry Martín.

Com o resultado, o América-MEX enfrentará o arquirrival Cruz Azul, líder da primeira fase, nas semifinais da competição. O duelo será a repetição da final do último Campeonato Mexicano, em maio, vencida pelo América.

"Esse grupo já mostrou que sabe jogar a Liguilla e tem a frieza necessária para atravessar as dificuldades de um mata-mata. Estou orgulhoso da história que estamos construindo juntos, mas agora teremos um grande adversário pela frente, que certamente vai querer sua revanche pela última final. Vamos nos preparar e estaremos à altura do desafio", garante André Jardine, que venceu a medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.