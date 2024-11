Titular do São Paulo, Ferreira quer quebrar jejum de 13 jogos sem marcar gol

O São Paulo volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular nos últimos quatro jogos, Ferreira quer voltar a participar de gol pelo Tricolor paulista.

O camisa 47 do São Paulo participou de um gol pela última vez no dia 24 de julho, quando cravou um dos tentos no empate entre 2 a 2 contra o Botafogo, no Moumbis, pelo Brasileirão. Desde então, Ferreira participou de 13 jogos com o Tricolor paulista e não foi às redes nem distribuiu assistências.

Ferreira sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no dia 18 de agosto e, após praticamente dois meses (11 jogos), voltou a atuar. Na temporada, em 48 jogos disputados, o atleta fez oito gols e distribuiu duas assistências. Portanto, desde que retornou do problema físico, não contribuiu diretamente em nenhum gol marcado pelo São Paulo.