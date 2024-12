Grêmio termina preparação para duelo contra o São Paulo pelo Brasileirão

PREPARAÇÃO CONCLUÍDA ???? A manhã foi de treino em preparação para o duelo deste domingo. Amanhã, é dia de jogo e todos na Arena!

Lucas Uebel | Grêmio FBPA

Grêmio FBPA (@Gremio) November 30, 2024

Sem vencer há quatro partidas e com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o Grêmio segue na luta contra o rebaixamento. O Tricolor gaúcho ocupa 14ª posição, com 41 pontos somados, três a mais que o Criciúma, primeiro time dentro do Z4 e que começou a rodada com 38 tentos.

Por outro lado, o São Paulo, que vem de duas rodadas sem vencer no Brasileirão, já garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025 com o título do Botafogo, neste sábado, na Libertadores. A equipe paulista é o 6ª colocada, com 59 pontos.