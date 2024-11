Mesmo em período de férias, goleiro João Paulo segue treinando no CT do Santos

Após a conquista da Série B e o término da temporada, o elenco do Santos está férias. Entretanto, João Paulo, que se recupera de uma grave lesão, optou por continuar utilizando as dependências do CT Rei Pelé e está treinando com o preparador de goleiros Arzul durante o período de recesso.

O goleiro do Peixe compartilhou imagens em suas redes sociais na última quinta-feira, onde aparece treinando com Arzul. O objetivo de João Paulo, além de melhorar sua forma física de olho no retorno aos gramados, é prevenir novas lesões, que poderiam surgir com a interrupção brusca das atividades no CT.