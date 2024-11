Gakpo, do Liverpool, projeta duelo contra o City e prega calma por título do Inglês: "Ainda é cedo"

O Liverpool vive grande fase e é o atual líder da Premier League, com 31 pontos. Em caso de vitória neste domingo, o time pode abrir 11 pontos de vantagem sobre o City. Gakpo, então, pregou foco na partida e evitou falar sobre a sequência da temporada.

"It is a massive opportunity, I think against a very good team." ?

Cody Gakpo looks ahead to Sunday's #PL meeting with Manchester City ??

November 29, 2024

"Obviamente estamos em uma boa posição na tabela, não dá para negar isso. Mas acredito que ainda é cedo na temporada, então não estamos olhando tanto para a tabela ainda. Obviamente sabemos da situação em que nos encontramos, mas temos que seguir vencendo os jogos para seguir no topo", afirmou o jogador.