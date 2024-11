Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto visita hospital e conversa com crianças e jovens com câncer

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, visitou nesta sexta-feira o Hospital GACC Vale do Paraíba e conversou com crianças e jovens que sofrem com o câncer. O atleta comentou a importância da visita para os pacientes.

"Estar presente aqui é de uma importância muito grande, não só para mim, mas para as crianças. Vir dar uma ajuda, uma energia, ver o sorriso dessas crianças. Sei que muitas pessoas com muita influencia também podem fazer isso para ajudar cada vez mais muitas crianças do nosso Brasil", disse Yuri Alberto.