Atuesta volta após nova passagem pelos EUA, mas não deve ser aproveitado no Palmeiras

O meio-campista Eduard Atuesta está prestes a retornar ao Palmeiras. Na última terça-feira, o Los Angeles FC, clube dos Estados Unidos, informou o fim do empréstimo do jogador. Portanto, ele está à disposição do Verdão para 2025.

No entanto, como apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, dificilmente o atleta será aproveitado pelo Alviverde. A diretoria do clube, inclusive, analisa algumas possibilidades e estuda qual o melhor caminho para o meia. A ideia é que colombiano seja negociado a outro time.