Com pênaltis perdidos por Mbappé e Salah, Liverpool bate Real e segue 100% na Champions

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Liverpool recebeu o Real Madrid em Anfield e venceu por 2 a 0. Os gols dos mandantes foram marcados por Alexis Mac Allister e Gakpo.

Com o resultado positivo, o time comandado por Arne Slot retomou a liderança da competição. O time ultrapassou a Inter de Milão, que também venceu na rodada, e chegou aos 15 pontos, com 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Real Madrid se encontra em situação delicada. A equipe caiu para a 24ª posição, com os mesmos seis somados. A posição é a última que classifica às oitavas de final.

O Liverpool retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Manchester City, pela 13ª rodada da Premier League. A bola rola às 13h (de Brasília), no Anfield. No mesmo dia, o Real Madrid duela diante do Getafe, desta vez pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece às 12h15, no Santiago Bernabéu.