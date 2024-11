Veja curiosidades do duelo entre Palmeiras e Botafogo

Chances de título

Com os resultados do último fim de semana, triunfo do Palmeiras sobre o Atlético-GO por 1 a 0 e empate do Botafogo com o Vitória em 1 a 1, o Verdão assumiu a liderança da competição. As equipes estão empatadas na pontuação (70), mas os paulistas ficam à frente dos cariocas por conta do número de vitórias (21 a 20).

Por conta disso, segundo estudo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances do Palmeiras conquistar o título do Campeonato Brasileiro subiram para 64,2%. Enquanto do Botafogo está em 33,1%. Fortaleza (2%), Internacional (0,61%) e Flamengo (0,12%) correm por fora, mas também têm chances matemáticas de serem campeões, ainda que as probabilidades sejam minímas.

Histórico no Allianz

Ao todo, os clubes se enfrentaram sete vezes no Allianz Parque, palco da partida desta terça. O Palmeiras levou a melhor em quatro jogos, o Botafogo em um, no Brasileiro do ano passado, e ainda houveram dois empates.

O último jogo no local, que também foi o último duelo entre as equipes, terminou empatado em 2 a 2, válido pela volta das quartas de final da Libertadores. Apesar do empate, os botafoguenses saíram do estádio felizez com o placar por conta da vitória na ida por 2 a 1. Assim, garantiram a classificação.