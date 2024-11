Thiago Santos lamenta empate do Fluminense com o Criciúma, e prega foco na reta final do Brasileiro

O Fluminense parou no esquema defensivo do Criciúma na noite desta terça-feira, no Maracanã, em duelo da 35ª rodada do Brasileirão. Dono do terceiro pior ataque da competição, o Tricolor alcançou a quinta partida seguida sem vitória.

Após a partida, o zagueiro Thiago Santos chegou a dizer que o empate não foi de todo mal: "O importante era não perder hoje e esse ponto pode nos ajudar lá na frente," disse em entrevista ao canal Premiere.

"A gente tentou, foi em busca do gol desde o começo do jogo e, infelizmente, o gol não saiu. A gente produziu bastante, mas a bola não entrou no gol deles. Temos que trabalhar nos três jogos que temos pela frente. A gente sabia que não ia ser fácil. Eles (Criciúma) fizeram um jogo difícil aqui no Rio de Janeiro contra o Botafogo e a gente não esperava um jogo fácil," afirmou.