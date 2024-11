Palmeiras repete time, e Botafogo vai com titulares para duelo entre líder e vice-líder; veja escalações

Eu tô é pronto! Nossos 11 iniciais estão escalados! ?#AvantiPalestra #PALxBOT pic.twitter.com/ABYaZB2fpa

? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 26, 2024

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira tem o retorno do zagueiro Murilo, que foi baixa no último jogo por conta de dores na coxa. Por outro lado, segue com as baixas de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (transição física).

Do outro lado, o Botafogo, comandado pelo técnico Arthur Jorge, vai a campo com: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Thiago Almada; Luiz Henrique e Igor Jesus.

O time carioca tem os retornos de Alexander Barboza e Luiz Henrique, que cumpriram suspensão na última rodada. Tiquinho Soares, expulso contra o Vitória, é baixa.