Inter goleia o Bragantino, chega a 16 jogos de invencibilidade e ainda sonha com título brasileiro

O Inter conquistou neste domingo mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. Recebendo o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, a equipe comandada por Roger Machado confirmou seu favoritismo, saindo de campo com o triunfo por 4 a 1 e ampliando sua invencibilidade para 16 partidas. Os gols colorados foram marcados por Alan Patrick, de pênalti, Rafael Borré, Wesley e Wanderson. Juninho Capixaba balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Inter chegou aos 65 pontos, ficando a apenas cinco de Palmeiras e Botafogo, que brigam pela liderança, restando somente três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Colorado ainda sonha com um improvável título nacional, o que não acontece desde 1979.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, se complicou ainda mais na sua briga para não ser rebaixado. Estagnado com 37 pontos, a equipe de Bragança Paulista pode terá de torcer por um empate entre Fluminense e Criciúma na próxima terça-feira para que nenhum de seus concorrentes diretos na tabela se distanciem.