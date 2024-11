Flávio Grillo é campeão do GP Vinci Partners no Rio e fatura o ranking brasileiro Senior Top 2024

O cavaleiro brasiliense Flávio Grillo foi o grande destaque do GP Internacional Vinci Partners, a 1.60m, no último sábado, no 86º Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira no Rio de Janeiro. Montando PHBR Lorentino JMen, de 15 anos, Flávio foi o único a cumprir os dois percursos, idealizados pelo olímpico Guilherme Jorge, sem faltas. De quebra, com a maior conquista da carreira da dupla que se estabeleceu há 9 anos, Grillo garantiu seu primeiro título no ranking brasileiro Senior Top.

Ao todo largaram no GP, válido pela 10ª e última etapa do ranking brasileiro Senior Top e liga sul-americana para Copa do Mundo 2025, 24 conjuntos. Também com grande atuação, Ivo Roza Filho montando Umburanas Legendary JMen foi vice com apenas uma falta na 2ª volta, em 52s54. Já a 3ª posição coube a Gabriel Kayan Magalhães com Expecto du Vieux Chateau do Santo Antônio, que cruzou a linha de chegada em 58s76, um derrrube na 2ª volta. A disputa distribuiu 220 mil reais em premiação.

"A emoção é indescritível. O que mais marca a gente é esse cavalo que é excepcional e toda uma equipe, um trabalho de muitos anos, e chegamos onde a equipe e o cavalo merecem estar. Então a sensação não podia ser melhor", comemorou Grillo, bastante emocionado. "Comprei o Lorentino aos seis anos, são nove anos de muito trabalho de altos e baixos, às vezes você acha que está totalmente no caminho certo e do nada ocorre algo fora da curva e a gente tem que recomeçar e, a cada recomeço, ele fica mais forte. Sempre fui apaixonado por cavalo, pela equitação, quando eu comecei jamais passou pela minha cabeça chegar em um nível desse", acrescentou o campão.