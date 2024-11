Com gol nos acréscimos, Bahia empata com o Athletico-PR e perde chance de entrar no G7 do Brasileirão

Neste domingo, o Bahia empatou com o Athletico-PR, em 1 a 1, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nikão abriu o placar para o Furacão, enquanto Biel, nos acréscimos, empatou para os mandantes.

Este é o sétimo jogo sem vitória do Bahia, que fica com 47 pontos, no oitavo lugar, e perde a oportunidade de entrar no G7. O Cruzeiro, sétimo colocado, tem a mesma pontuação, mas uma leva vantagem no saldo de gols.

Já o Athletico-PR se vê quatro pontos distante da zona de rebaixamento. O Furacão chega aos 41, assumindo a 13ª posição. O Criciúma, com 37, abre o Z4.