Schick marca três gols, Leverkusen vira sobre o Heidenheim e se mantém no G4 do Campeonato Alemão

Neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen virou sobre o Heidenheim, por 5 a 2, na BayArena. O atacante Patrik Schick foi o destaque, marcando três gols para os mandantes, com Palacios e Xhaka fazendo os outros dois. Honsak e Dorsch marcaram para os visitantes.

Com a vitória, o Bayer Leverkusen se mantém na quarta posição da tabela, com 20 pontos. Já o Heidenheim fica na parte de baixo, na 15ª posição, com 10 pontos.

Ambas as equipes voltam a campo por torneios europeus. O Leverkusen recebe o Salzburg, na terça-feira, às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. Enquanto o Heidenheim enfrenta o Chelsea, em casa, na quinta-feira, às 14h45, pela Liga Conferência.