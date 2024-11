Tamires detalha recuperação de lesão e explica planejamento do Corinthians para 2025: "Pés no chão"

A lateral também comentou sobre uma possível 'debandada' no elenco com o fim desta temporada. Yasmim já anunciou que deixará o clube, enquanto outras 11 jogadoras também estão em fim de contrato e vivem indefinições nos respectivos futuros. Tamires, porém, deixou claro que o Corinthians seguirá forte no ano que vem.

"Eu acho que a gente se preocupa um pouco, porque vemos tantas meninas boas, com tanto potencial, saindo. Mas acho que a torcida do Corinthians tem que se alegrar também pela vitrine que o Corinthians se tornou. Se muitas meninas hoje estão tendo a oportunidade de ir para fora também, e elas acreditem ser o melhor para elas, temos que desejar todo o sucesso do mundo. E o Corinthians sempre vai ser muito grande. Todos os anos, nós tivemos elencos muito fortes, que brigaram por títulos, e acredito que o ano que vem não vai ser diferente e que o Corinthians vai continuar muito forte. Assim como muitas meninas saem do Corinthians, muitas meninas com muito potencial e com muito talento querem estar presentes no Corinthians, jogar e vestir essa camisa que é tão maravilhosa e honrada por nós", explicou a atleta.

Tamires também destacou qual precisa ser o planejamento do Corinthians para a próxima temporada, entendendo que saídas podem e devem acontecer. A jogadora disse que é preciso começar o ano com calma, mas que acima de tudo, as atletas precisam entender o espírito corintiano.

"Temos que começar com os pés no chão, passar para elas o que representa vestir a camisa do Corinthians, o que é ser Corinthians, que lá dentro tem que dar o melhor todos os dias, querer brigar por títulos todo o tempo, toda a temporada. O Corinthians é isso, né. Tem essa torcida maravilhosa apoiando o tempo inteiro, e quer ver o Corinthians nos maiores e melhores lugares nos campeonatos. A mentalidade da atleta que vestir a camisa do Corinthians tem que ser essa, entender o quanto somos vitoriosas", disse.

Por fim, Tamires também fez uma curta avaliação sobre o ano do Corinthians. Ao todo, as Brabas conquistaram três dos quatro títulos que disputaram - Supercopa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores.

"Sobre o ano do Corinthians, acho que tivemos um ano muito vitorioso, um ano em que mais uma vez o Corinthians conseguiu demonstrar sua força. É claro que a gente queria muito ter ganhando mais esse título ontem, pra coroar mais uma vez quatro títulos no ano, mas não foi dessa vez. Continuamos batalhando, evoluindo, buscando melhorias para o futebol feminino e para o Corinthians, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que é tão vitorioso no Corinthians", finalizou a lateral.