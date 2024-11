"Não voltamos com um ponto, mas com menos dois", diz Lucas Sasha após empate do Fortaleza com Fluminense

Nesta sexta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza visitou o Fluminense no Maracanã e empatou por 2 a 2. Após a partida, o atleta Lucas Sasha afirmou que o resultado foi amargo para o Leão.

"Em outras circunstâncias, vir aqui no Maracanã jogar contra o Fluminense e sair com o empate, seria um resultado bom. Mas hoje, pela nossa briga, pelo resultado que construímos desde o primeiro tempo e pela nossa entrega, fica um sentimento de dor por esse empate, acho que merecíamos a vitória, tivemos muitas oportunidades para matar o jogo, conseguimos neutralizar as jogadas do Fluminense, mas futebol não é merecimento, é resultado. Infelizmente não voltamos com um ponto, mas com menos dois", disse.Nesta sexta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza visitou o Fluminense no Maracanã e empatou por 2 a 2. Após a partida, o atleta Lucas Sasha afirmou que o resultado foi amargo para o Leão.