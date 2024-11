Fluminense empata com Fortaleza, emenda quarto jogo sem vitória e segue próximo do Z4 no Brasileiro

No fechamento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Fortaleza empataram por 2 a 2, nesta sexta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os cearenses chegaram a 64, em terceiro. Já os cariocas, com 38, foram para 15º, ainda ameaçados pelo rebaixamento. A equipe emendou o quarto jogo sem vitória (dois empates e duas derrotas).

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Lima. No entanto, o Fortaleza virou ainda na etapa inicial, com gols de Moisés e Marinho. No segundo tempo, Cano deixou tudo igual para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Fluminense terá confronto direto contra o Criciúma, na terça-feira, no Maracanã. A bola rola às 19 (de Brasília). No mesmo dia, o Fortaleza terá duelo contra o Flamengo, no Castelão. Desta vez, às 20h.